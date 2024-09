Serie D, la Vibonese annuncia un portiere under

StrettoWeb

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’arrivo in maglia rossoblù del portiere Lorenzo Brusca, classe 2005. Romano di nascita, ha trascorso anche una stagione nel settore giovanile della Lazio. Lo scorso anno ha inanellato 14 presenze tra le fila dell’Avezzano. ‘Sono stato accolto benissimo da tutti, qui è come stare in famiglia. Pronto a dare il mio contributo”.

Così in una nota la Vibonese ufficializza l’ultimo arrivato, il portiere classe 2005 Lorenzo Brusca, proveniente dal settore giovanile della Lazio.

