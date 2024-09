Serie D, tifosi del Nissa in protesta: “assurda decisione della Questura, rasenta la follia”. Cosa faranno

StrettoWeb

“Gli ultras della Nissa, a seguito dell’assurda decisione della Questura di Caltanissetta, di vietare la trasferta dei tifosi del Siracusa, comunica che domenica, per tutto il primo tempo della partita, diserteranno il settore, per solidarietà verso gli Ultras siracusani e per dimostrare che il nostro modo di essere e di vivere il mondo ultras va al di là di una semplice partita”. Così in una nota gli ultrà della Nissa in merito al match di domenica contro il Siracusa.

“Crediamo e sosteniamo la tesi che, tale decisione (è non è la prima in tal senso) rasenta la follia in quanto lo stadio di Caltanissetta probabilmente, è il più sicuro della categoria con vie d’accesso diverse per le tifoserie, parcheggi separati e settori distanti e divisi tra loro. La nostra indole e il nostro modo di vivere ultras ci ‘obbligano’ a prendere questa presa di posizione che di sicuro avrà seguito in caso di ulteriori misure repressive”.

