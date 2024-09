Serie D, il Siracusa all’improvviso: Walter Zenga a un passo dal club siciliano

StrettoWeb

Strutturarsi dentro e fuori dal campo. L’obiettivo del Siracusa è chiaro, ormai da tempo, e la mancata Serie C è stata solo questione di sfortuna, considerando il grande campionato scorso, la “macchina perfetta” Trapani e un primo posto nella graduatoria ripescaggi che non ha consentito il salto, nonostante la situazione poi venutasi a creare in terza serie.

Ma il club aretuseo non molla. Anche in questa stagione ha costruito una corazzata, secondo tanti la più forte del girone I di Serie D, e dopo il passo falso a Sambiase ha ripreso il cammino con due vittorie. Dentro il campo, dunque, sta cominciando a fare il suo. E fuori? Fuori è notizia di oggi di una fumata bianca vicina con… Walter Zenga. Già, proprio lui: l’ex portiere di Inter e Nazionale sarebbe vicino a un approdo a Siracusa, come dirigente.

Dopo la porta e la panchina, Zenga tornerebbe in Sicilia (è stato allenatore di Catania e Palermo), abbracciando dunque l’ambizioso progetto del Presidente Ricci. E’ stato quest’ultimo a conoscere l’ex portiere questa estate, nel corso di Sky Calciomercato – L’Originale, tenutosi a Siracusa dopo la cinque giorni a Reggio Calabria. Zenga, ospite della trasmissione, si è fatto “corteggiare” dal numero uno dei siciliani, fino a un’intesa che adesso sembra pronta.

