Serie D, l’ex Reggina Tripicchio passa all’Acireale

StrettoWeb

Nato a Cosenza, cresciuto al Crotone, con un’annata nella Reggina e un lungo girovagare tra Dilettanti di Sicilia e Calabria. Ora Andrea Tripicchio è un nuovo giocatore dell’Acireale, che alla prima in campionato ha subito una pesante sconfitta in casa della Scafatese, prossima avversaria proprio degli amaranto.

Ad annunciare il nuovo arrivo in una nota è il club siciliano. Il classe 1996 è un esterno d’attacco che all’occorrenza può fare anche il centravanti. Nelle giovanili del Crotone, esordisce in prima squadra nel 2013, mentre esplode nel 2015-2016 con 12 gol in 23 presenze nel campionato di Primavera 1. Nel 2016-2017 passa alla Reggina, in Serie C, ma gioca poco e segna e due gol. Dopo un nuovo passaggio al Crotone, scende in Serie D, a Cittanova, e segna 10 gol in 26 partite. Successivamente si divide tra Gladiator, Città di Sant’Agata e Castrovillari. Ultime stagioni con Afragolese, Grosseto e San Marzano, ora il ritorno in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.