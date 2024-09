Serie D: altro super poker Scafatese, Siracusa e Vibonese corsare. Risultati e classifica

StrettoWeb

Scafatese da sola a punteggio pieno. E’ lo scenario apertosi sul girone I di Serie D dopo la terza giornata. Il Locri cade infatti in casa, mentre il Sambiase perde a Pompei. Le due squadre, tuttavia, non hanno mai avuto obiettivi di vittoria del campionato. E dunque i campani volano in classifica, rifilando un altro poker, questa volta al Licata, dopo il colpaccio del Granillo. Subito dietro a quota 6, oltre alle sopracitate sconfitte, ci sono Siracusa, Reggina e Pompei. Gli aretusei sbancano infatti il difficile campo della Nissa, mentre gli amaranto vincono facilmente a Sant’Agata di Militello.

Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D, 3ª giornata

Castrumfavara-Akragas 2-0

Locri-Vibonese 0-1

Nissa-Siracusa 0-1

Pompei-Sambiase 2-0

Sant’Agata-Reggina 1-3

Scafatese-Licata 4-0

Ragusa-Acireale 1-1

Igea Virtus-Enna 0-1

Sancataldese Paternò 1-1

Classifica Serie C

Scafatese 9 Reggina 6 Siracusa 6 Pompei 6 Locri 6 Sambiase 6 Enna 5 Paternò 5 Acireale 4 Vibonese 4 Castrumfavara 4 Igea Virtus 3 Sancataldese 3 Nissa 2 Licata 1 Ragusa 2 Sant’Agata 1 Akragas 0

