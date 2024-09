Serie D, colpo Pompei per l’attacco: arriva l’ex Serie A De Luca

StrettoWeb

“FC Pompei è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Giuseppe De Luca. Attaccante classe 1991, è reduce dall’esperienza con la maglia del Catania, con cui ha vinto il campionato di Serie D 2022/2023. Ha all’attivo due stagioni in Serie A tra le fila dell’Atalanta, con la quale è sceso in campo in 40 occasioni mettendo a segno 10 gol e fornendo 3 assist. 249 le presenze in Serie B, difendendo i colori di Varese, Bari e Virtus Entella, condite da 52 reti e 32 assist”.

Colpo del Pompei, presente nel girone I di Serie D. La squadra campana si è assicurata Giuseppe De Luca. Il Pompei, così come Siracusa e Reggina, è a quota 6 in classifica, subito dietro la capolista Scafatese, a punteggio pieno.

