Serie D: Città di Sant’Agata-Reggina, le info per il settore ospiti

“Pubblichiamo comunicazione società Città di Sant’Agata: È attiva la prevendita dei tagliandi riservati al Settore Ospiti presso il seguente punto vendita:⁠ ⁠BCenters, Via Sbarre Centrali 260 – Reggio Calabria. Per i tifosi ospiti sarà anche attiva la vendita dei tagliandi presso il Botteghino dello stadio ‘Biagio Fresina’ a partire dalle 14 di domenica 15 settembre.

Prezzi dei tagliandi saranno i seguenti:

Intero – € 12.00

Ridotto 14-18 Anni – € 6.00

Under 14 – INGRESSO GRATUITO”.

Così in una nota la Reggina comunica le info per il settore ospiti in occasione del match di domenica in casa del Città di Sant’Agata.

