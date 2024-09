Serie C, incredibile Ternana: vince 8-0 nel giorno del cambio di proprietà. Scatenato Cicerelli

StrettoWeb

8-0. Un risultato incredibile e abbastanza raro, perlomeno nel professionismo. Ma si è verificato oggi, nel girone B di Serie C di calcio. Protagonista la Ternana, retrocessa in modo rocambolesco la scorsa stagione. Tra l’altro, proprio oggi, il club rossoverde è passato di mano: da Nicola Guida, che aveva rilevato la società da Stefano Bandecchi, all’imprenditore Stefano D’Alessandro. “Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà, nei prossimi giorni, una conferenza stampa di presentazione per illustrare i progetti per la stagione in corso e per il futuro della società rossoverde”, si legge nella nota del pomeriggio.

E non da escludere che questi adempimenti siano arrivati, e anche puntuali, considerando la grande forza con cui la compagine umbra si è sbarazzata del malcapitato Legnago Salus, comunque ultimo e a zero punti dopo cinque giornate. Un testa-coda vero e proprio, con i rossoverdi grandi protagonisti e tra i favoriti al salto di categoria. 8-0, dicevamo, il risultato finale, con protagonista Cicerelli, ex Reggina e Catania, autore di una doppietta nel primo tempo, per il 3-0 all’intervallo. Nella ripresa la Ternana dilaga.

