Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: multa a Iemmello, due squalificati per il Cosenza

E’ arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di Serie B dopo le gare cadette giocate nel weekend. Multata una sola società, il Bari, con 3 mila euro. Ai calciatori, invece, ammenda di mille euro per Iemmello, capitano del Catanzaro, per proteste contro l’arbitro (per questo si è anche beccato il giallo). Non ci sono squalificati tra i calciatori.

Per quanto riguarda allenatori e staff, due fermati in casa Cosenza. Sono l’allenatore Renato Montagnolo (“per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria”) e il preparatore Claudio Giuntoli (“per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria”). Tra gli allenatori fermati anche Roberto Musso del Cittadella e Amedeo Petrazzuolo della Juve Stabia.

