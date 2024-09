Serie B, quali squadre hanno più abbonati? Male Cosenza, ma con un dettaglio particolare: la classifica

StrettoWeb

Il campionato di Serie B è iniziato ormai da circa 20 giorni. Già quattro le giornate disputate, con un turno infrasettimanale. Chiuso anche il mercato, da ora in poi si penserà solo al campo, almeno fino alla sessione invernale. Idem per quanto concerne le campagne abbonamenti, chiuse. Alla luce di questo, quali sono le squadre con più abbonati allo stadio? Pianeta Serie B ha stilato la classifica, raccogliendo i dati di quasi tutte. Eccola di seguito.

Sampdoria 19.405 Palermo 13.165 Frosinone 8.168 Cesena 8.548 Bari 7.010 Reggiana 6.520 Cremonese 6.313 Modena 6.078 Catanzaro 5.830 Mantova 5.619 Pisa 4.939 Spezia 4.712 Salernitana 4.563 Brescia 3.600 circa Juve Stabia 1.620 Cittadella 1.450 Cosenza 702 Carrarese – Sassuolo – Sudtirol –

Escluse le ultime tre, per cui il dato non c’è, salta immediatamente all’occhio quello del Cosenza, che non ha superato neanche le mille tessere. Sono 702 gli abbonati ufficiali. Un dato desolante, una risposta fiacca, un numero veramente basso, anche per quella che è la piazza. L’estate un po’ così, la penalizzazione, la vicenda Tutino e un mercato “soft”- escluse le ultime ore – tra le possibili motivazioni. C’è, però, un dato sicuramente particolare e in controtendenza: il Cosenza, infatti, ha portato un buon numero di persone allo stadio nelle prime due partite interne; circa 6.800 contro la Cremonese e circa 8 mila contro lo Spezia. Evidentemente, la tifoseria rossoblu ha preferito una fiducia “a tempo”, di giornata in giornata, anziché staccare la tessera annuale.

Per la cronaca, bene il Catanzaro, con i quasi 6 mila, circa la metà della capienza del “Ceravolo”, in queste giornate riempito per intero. Benissimo il Palermo, al secondo posto con oltre 13 mila tessere, anche se è sempre tutto rapportato alla grandezza della piazza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.