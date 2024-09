Il Seminario di Reggio Calabria apre il suo anno formativo e incontra la città | DETTAGLI

StrettoWeb

Con una Santa Messa, celebrata dal nuovo Rettore don Simone Gatto e concelebrata da tutti i sacerdoti presenti, si apre l’Anno formativo per i 21 seminaristi del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Momento, questo, di fraternità e di attenzione verso il luogo di formazione più importante e necessario per i giovani chiamati alla vita sacerdotale. L’invito alla celebrazione eucaristica, che dà avvio all’Anno Formativo e che si svolgerà, giovedì 19 settembre, alle ore 19,30, nella Cappella Maggiore dedicata a San Paolo, viene esteso, oltre che alle comunità parrocchiali e associazioni ecclesiali, alla Città, con le realtà che la abitano e la animano.

“Siamo tutti concordi sul fatto che il Seminario Arcivescovile sia parte integrante della Città, patrimonio storico dei reggini già dal 24 agosto 1565, anno della sua fondazione come primo Seminario in Calabria, dopo il Concilio di Trento; opera fortemente voluta dell’arcivescovo di Reggio Calabria, Fr. Gaspare Ricciulli Dal Fosso. Per meglio qualificare questo evento il Rettore don Gatto ha incontrato il direttivo del Club Serra, che da vent’anni opera a sostegno delle vocazioni sacerdotali e religiose a Reggio Calabria, affinché la giornata di festa si presenti come “momento di famiglia e di comunità, essendo il Serra una presenza impegnata, amorevole e attenta nei riguardi del Seminario e dei suoi studenti”, si legge in una nota.

La nuova equipe

Don Simone ha colto l’occasione per portare al Direttivo i saluti della nuova Equipe formativa, composta da don Emanuele Benedetto, Vice Rettore, don Armando Turoni, Economo, padre Gabriele Bentoglio, Padre Spirituale, don Blaise Maurice Mbaruschingabire, Prefetto agli Studi, don Danilo Latella, Formatore Anno Propedeutico. Nell’occasione ha, altresì, comunicato che quest’anno ci saranno tre nuovi giovani che inizieranno il loro percorso formativo verso il sacerdozio, dono per il quale si ringrazia il Signore, attento e provvido verso la sua vigna.

“È desiderio comune, dell’equipe formativa e del direttivo del Serra Club, con la sua presidente prof.ssa Anna Nucera, che il nostro invito possa arrivare a tutte le Associazioni Culturali, Sportive, di Categoria, all’Assindustria, alla Camera di Commercio, ai Club Service, alle parrocchie, ai giovani, ai ragazzi e a tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del nostro Seminario. La celebrazione, in programma per giovedì 19 settembre, alle ore 19.30, presso la Cappella San Paolo del Seminario Arcivescovile Pio XI, si concluderà con un momento augurale e un buffet di dolci”.

