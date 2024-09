Sciopero dei mezzi per 24 ore, rischio disagi in tutt’Italia

StrettoWeb

Rischio disagi per la circolazione nelle principali città italiane per lo sciopero di 24 ore a livello nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato per oggi dai sindacati di base. Lo stop di bus, metro e tram potrebbe provocare problemi al traffico in particolare a Roma (4 ore, dalle 8.30 alle 12.30), Milano, Napoli, ma anche a Palermo, Firenze e Bologna.

A volere lo stop delle corse di bus, metro e tram i sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base e Usb Lavoro Privato. La protesta, lamentano i sindacati, per l’indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto su questioni come l’aumento salariale e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.