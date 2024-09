Sanità: “Oppido in emergenza dopo la chiusura del Pronto Soccorso: va rimesso in funzione”

StrettoWeb

“Chiediamo un immediato intervento per il piano di rientro dal debito sanitario da parte del Commissario ad acta Roberto Occhiuto, che ha sempre dimostrato grande attenzione anche per la provincia di Reggio Calabria sul tema sanità, per risolvere la situazione di emergenza in cui versa il Comune di Oppido Mamertina, insieme ai Comuni limitrofi, dopo la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale, ormai non utilizzabile da lungo tempo”. Il Commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti raccoglie il disagio dei cittadini del popoloso comprensorio e rivolge il proprio appello al Commissario Occhiuto per affrontare di petto una situazione che mette a serio rischio il diritto alla salute degli abitanti della zona.

“Il punto di primo soccorso più vicino – spiega ancora Occhipinti – si trova alla distanza di almeno 35 minuti di macchina e, dunque, mette in pericolo gravissimo chiunque dovesse avere necessità di un intervento sanitario urgente. La popolazione attende da lungo tempo la realizzazione dell’ospedale di Comunità, da costruire con i fondi europei come più volte annunciato, ma al momento tutto è fermo e la popolazione si trova con un nosocomio svuotato dei reparti e dei medici e senza la possibilità di potersi rivolgere a un centro di pronto soccorso in caso di necessità”.

“Si tratta di una situazione ad altissimo rischio – conclude Occhipinti – che non deve essere ulteriormente sottovalutata. Il Commissario Occhiuto, insieme ai vertici dell’Asp, faccia in modo di accelerare l’iter di realizzazione dell’ospedale, ma ancora prima metta in campo una pronta soluzione per fare in modo che venga ripristinato il fondamentale presidio di primo soccorso che è stato chiuso immotivatamente e soltanto per consentire dei tagli alla spesa sanitaria che stanno mettendo in grave difficoltà la rete ospedaliera calabrese. Come Udc manterremo alta l’attenzione sul problema e ci rendiamo, fin da ora, disponibili a qualsiasi forma di confronto l’Ufficio del Commissario e con lo stesso Occhiuto che ha sempre mostrata grande sensibilità per questo tipo di problematiche”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.