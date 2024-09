Salerno – Reggio Calabria, doppio senso all’interno delle gallerie Sagginara e Castelluccio

StrettoWeb

In ambito alle attività ordinarie e periodiche espresse dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), sulle gallerie della rete TEN presenti sul territorio italiano, sono state pianificate le visite tecniche relative alle gallerie Sagginara e Castelluccio poste lungo l’A2 del Mediterraneo.

Le attività di sopralluogo saranno svolte nella giornata di domenica 1° ottobre 2024 nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 rendendo necessarie le seguenti modifiche alla viabilità:

· l’interdizione al transito della canna nord della galleria Sagginara, con istituzione di doppio senso di circolazione tra gli svincoli di Campagna e Contursi tra il km 47,800 e il km 50,200 in carreggiata sud.

· l’interdizione al transito della canna Sud della galleria Castelluccio, con istituzione di doppio senso di circolazione. Tra gli svincoli. di Sicignano e Petina tra il Km 64,400 e il km 58,700 in carreggiata nord.

Le limitazioni si rendono necessarie per tutelare la sicurezza sia dell’utenza in transito lungo l’autostrada che per le maestranze impegnate nelle attività di verifica periodica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.