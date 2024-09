Salernitana-Catanzaro, gesto di rispetto dei tifosi giallorossi: in 3 mila all’Arechi, cosa hanno deciso

StrettoWeb

Un gesto di rispetto, tra l’altro in un momento tutt’altro che tranquillo. Mentre sono ancora impresse le scene di Genova, ma anche quelle di Napoli-Palermo di ieri sera, c’è anche una bella storia da raccontare. E’ quella degli ultrà del Catanzaro, che domenica invaderanno Salerno ma con “moderazione”. Sold out il settore ospiti, il club granata ha messo a disposizione anche i Distinti per far aumentare il numero di presenti tra le fila calabresi, che saranno intorno ai 3 mila.

I supporters, però, hanno preso una decisione, comunicata pubblicamente proprio a chi siederà in quel settore. “Gli Ultras Catanzaro 1973, in vista della trasferta di domenica 29 settembre a Salerno, invitano i tifosi giallorossi che prenderanno posto nel settore dei Distinti, a non esporre striscioni, stendardi o “pezze” come segno di rispetto dei tifosi di casa che ospiteranno in un settore a loro dedicato i supporters della squadra ospite”.

“In oltre 50 anni di storia non abbiamo mai avuto paura di nessuno e mai ne avremo ma sappiamo cosa significhi rispetto e mentalità: cosi come non saremmo tolleranti nel vedere striscioni altrui nei nostri settori, allo stesso modo chiediamo ai tifosi che domenica saranno nei distinti di tenere un comportamento fiero ma rispettoso. In trasferta con mentalità”, si legge ancora.

