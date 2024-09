Ryanair lancia le 10 nuove rotte di Malpensa: confermato il nuovo collegamento con Reggio Calabria | DETTAGLI

StrettoWeb

Ryanair ha annunciato 10 nuove rotte invernali da Malpensa per Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn e aggiungerà un ottavo aeromobile basato per la W24 a Malpensa, aumentando il traffico del 10% a 4,5 milioni di passeggeri. Lo annuncia l’amministratore delegato Michael O’ Leary spiegando che nel frattempo si ridurranno da 24 a 20 a Orio Al Serio (Bergamo), con una perdita del 5% dei suoi 20 milioni di posti disponibili e di 5 rotte, mentre verranno “premiate” Trieste e Reggio Calabria che hanno abolito l’addizionale municipale.

Michael O’Leary, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro ottavo aeromobile basato e 10 nuove rotte Ryanair da Malpensa per Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn questo inverno. Purtroppo, non avremo alcuna crescita a Milano Bergamo poiché altri aeroporti, come Reggio e Trieste, ora hanno costi più bassi avendo abolito l’addizionale municipale e sono stati premiati con una crescita record del traffico Ryanair. Ryanair chiede al Governo Meloni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, proprio come hanno già fatto le regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria nel 2024, il che consentirebbe agli aeroporti italiani di godere di una rapida crescita del traffico, dei visitatori e dei posti di lavoro nei prossimi anni, poiché Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro in Ryanair nelle regioni italiane“.

