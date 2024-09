Rosarno, Piazza Mercato e costone Sottotenente Gangemi saranno riqualificati

StrettoWeb

Il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Teodoro De Maria e tutta l’amministrazione comunale, coadiuvata dalla responsabile della U.O.C. numero 3 – Area Tecnica 1, architetto Domenica Corigliano, comunicano che nella mattinata di oggi è stato siglato il contratto di appalto tra la società F.S.A. S.R.L. e il Comune di Rosarno per la riqualificazione di Piazza Mercato e costone Sottotenente Gangemi. L’amministrazione Comunale, sin dal momento del proprio insediamento, ha posto la propria attenzione riguardo le condizioni di tutta l’area e ha lavorato assiduamente in tutti questi mesi per arrivare a questo tanto agognato traguardo. I contributi per la riqualificazione sono stati richiesti al Ministero dell’Interno, ed erano destinati segnatamente ai progetti di rigenerazione urbana.

La ditta aggiudicataria dell’appalto ha offerto un ribasso del 4,35% sull’importo a base di gara di €. 1.825.107,25 oltre incidenza della manodopera pari a € 519.452,57 ed oneri per la sicurezza pari a €. 32.460,66, aggiudicandosi i lavori quindi per l’importo di €. 1.745.714, 93 oltre incidenza della manodopera pari a €. 519.452,57 e oneri sicurezza pari a €. 32.460,66 e quindi complessivamente per €. 2.297.628,16 oltre IVA al 10%. Nella prossima settimana l’architetto Domenica Corigliano ha già fissato un incontro con la direzione dei lavori in cui avverrà la programmazione dell’inizio dei lavori, atteso nei prossimi giorni, mentre la conclusione degli stessi è programmata per dicembre 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.