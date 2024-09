Roma, premiato il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina

StrettoWeb

In occasione del Cross Country Report sullo Spreco Alimentare, si è svolta, a Roma, la cerimonia di assegnazione del Premio Spreco Zero 2024, organizzata dall’Osservatorio Waste Watcher International, in occasione della celebrazione del 5° International Day of Awareness of Food Loss and Waste dell’ONU.

A ricevere il riconoscimento anche il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, incardinato nella VI Direzione Ambiente, diretta dall’ing. Giovanni Lentini, per il progetto “Pasta e Fagioli…con l’Olio – La Dieta Mediterranea Ti fa bene”, un’iniziativa nata in Sicilia con il coordinamento dell’ing. Francesco Cancellieri Presidente di AssoCEA Messina APS in sinergia con la responsabile del Nodo InFEA, dott.ssa Grazia La Fauci.

Si tratta di un progetto che ha coinvolto gli istituti scolastici e alle Classi di Futuri Cittadini Responsabili 2.0 e che è legato alla sensibilizzazione verso una sana alimentazione, alla limitazione degli sprechi e a una maggiore sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione nei confronti dell’identità gastronomica siciliana legata alla valorizzazione della Dieta Mediterranea.

