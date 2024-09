Risultati Serie D: il Siracusa stavolta non sbaglia, Locri e Sambiase da urlo. La nuova classifica

StrettoWeb

Andata in archivio anche la seconda giornata del girone I di Serie D. Il colpo di giornata è della Scafatese, che vince il big match sbancando il Granillo e battendo la Reggina. Questa volta non sbaglia il Siracusa, che rifila un tris al Ragusa e si lascia alle spalle la sconfitta di Sambiase. Già, Sambiase: è la squadra lametina, per ora, la rivelazione di giornata. Dopo il colpo contro gli aretusei, infatti, i calabresi neopromossi sbancano anche Vibo. Sulla stessa scia, e a punteggio pieno, anche il Locri, che viola Licata vincendo per 1-2.

Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D, 2ª giornata

Akragas-Pompei 0-1

Acireale-Castrumfavara 1-0

Paternò-Nissa 0-0

Sant’Agata-Igea Virtus 1-2

Vibonese-Sambiase 0-1

Enna-Sancataldese 0-0

Licata-Locri 1-2

Reggina-Scafatese 0-1

Siracusa-Ragusa 3-0

Classifica Serie C

Scafatese 6 Locri 6 Sambiase 6 Paternò 4 Siracusa 3 Igea Virtus 3 Reggina 3 Pompei 3 Acireale 3 Sancataldese 2 Nissa 2 Enna 2 Licata 1 Vibonese 1 Ragusa 1 Sant’Agata 1 Castrumfavara 1 Akragas 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.