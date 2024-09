Serie D, i risultati della prima: Scafatese devastante, malissimo il Siracusa. La classifica

StrettoWeb

Si è conclusa la prima giornata di campionato anche nel girone I di Serie D. Non mancano le sorprese, già da subito. La Reggina non sbaglia la prima, anche se la vittoria arriva al 95′, su rigore, dopo una prestazione così così in casa dell’Igea Virtus. Benissimo la Scafatese, prossima avversaria amaranto: 4-0 devastante all’Acireale con tripletta in mezz’ora di Ciro Foggia, vero e proprio bomber garanzia di gol. Il Siracusa, dato da tanti tra le maggiori favorite – se non la più forte del girone – cade clamorosamente per 1-0 in casa del neopromosso Sambiase.

Bene il Locri (2-0 all’Akragas), la Nissa si salva pareggiando nel finale contro la Vibonese. Colpo Paternò a Pompei, mentre le altre finiscono in parità. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D, 1ª giornata

Locri-Akragas 2-0

Nissa-Vibonese 1-1

Pompei-Paternò 0-1

Scafatese-Acireale 4-0

Ragusa-Sant’Agata 1-1

Castrumfavara-Enna 0-0

Igea Virtus-Reggina 1-2

Sambiase-Siracusa 1-0

Sancataldese-Licata 2-2

Classifica Serie C

Scafatese 3 Locri 3 Reggina 3 Paternò 3 Sambiase 3 Licata 1 Sancataldese 1 Vibonese 1 Ragusa 1 Sant’Agata 1 Nissa 1 Enna 1 Castrumfavara 1 Igea Virtus 0 Siracusa 0 Pompei 0 Akragas 0 Acireale 0

