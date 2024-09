“Rispetto Messina”: “Basile si faccia un bagno di sano realismo e scenda dal piedistallo di cartone”

StrettoWeb

“Su tanti aspetti che riguardano la conduzione politica amministrativa della città di Messina sta emergendo una realtà molto cruda e dura, che non può più essere celata dalla continua e persistente narrazione falsa, che riguarda la crisi idrica ed i servizi sociali ed assistenziali”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”. “Il Sindaco dovrebbe comprenderlo e prendere atto della totale inefficienza ed incapacità gestionale dell’ Amam chiedendo le dimissioni di Presidente e componenti del CdA, ed ammettere di fronte ai cittadini messinesi di avere fallito le sue previsioni e le sue rassicurazioni che si stanno dimostrando pura propaganda demagogica. Ed inoltre dovrebbe spiegare come mai l’ altra società partecipata Messina social City nonostante sia sovradimensionata in termini di struttura e di personale non riesca a svolgere servizi essenziali per diverse categorie sociali disagiate ed in difficoltà. Ma soprattutto, in generale oltre queste problematiche dovrebbe comprendere come non possano più bastare un presenzialismo nominalistico di facciata o eventi ludici di vario genere all’ insegna del “panem et circensem”“, sottolinea la nota.

“Ne si può abdicare al ruolo di promotore dello sviluppo che dovrebbe essere proprio di un Ente Comunale importante, lasciando che la pianificazione strategica del nostro territorio venga fatta su tavoli romani da “boiardi di Stato” o realtà estranee al tessuto sociale cittadino, che non conoscono le iniziative avviate nel passato di progetti di pianificazione strategica territoriale e di sviluppo integrato con altre aree che invece dovrebbero essere note e tenute in considerazione dal Sindaco Basile e dalla sua Amministrazione Comunale”, rimarca la nota.

“Ma soprattutto dovrebbe comprendere che non sarà con la semplice attivazione della “spesa pubblica” per interventi ed opere male eseguite e scollegate fra di loro che si puo attuare una inversione di tendenza rispetto alla deriva inarrestabile che sta vivendo Messina secondo tutti gli indicatori e gli studi di settore, non ultimo quello più allarmante che prevede la riduzione nel 2050 della popolazione messinese a soli centomila abitanti. Report ripetuti su cui non si riscontrato alcun commento di Sindaco ed amministratori che forse pensano ,in maniera totalmente sbagliata, si possa mettere la testa sotto la sabbia e continuare non con “il governare” ma con” l’ amministrare” con una gestione particolaristica ed autoreferenziale che manca , però, di una visione di insieme”, conclude la nota.

