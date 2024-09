Ripavimentazione stradale e realizzazione di una nuova rete fognaria: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Proseguiranno da lunedì 23 settembre sino al 9 ottobre 2024, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM Messina in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito nella parte di strada oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata stradale nelle seguenti giornate e relativi tratti di strade: lunedì 23, vie Rotonda e Consolare Valeria; martedì 24, vie Consolare Valeria e Adolfo Celi; mercoledì 25, via Adolfo Celi e sottopasso via Contesse; giovedì 26, via Marco Polo; venerdì 27, vie vie Marco Polo e del Carmine; lunedì 30, via del Carmine e Marco Polo; l’1 e il 2 ottobre, vie rampa Serena, Speranza, Tranquilla e Verità; il 3 ottobre, vie La Farina, San Cosimo e Bonifacio; il 4 e 7 ottobre, vie Filodemo, Aristotele e Anassagora; l’8 e il 9 ottobre, vie Vecchia Comunale e Comunale Camaro Superiore.

Lavori di scarifica e ripavimentazione stradale nei tratti di alcune vie: le limitazioni viarie

Nell’ambito dei lavori di scarifica e ripavimentazione in conglomerato bituminoso, sono previsti provvedimenti viabili nei tratti di alcune vie. Pertanto, dalle ore 21 di lunedì 23 settembre alle 6 di martedì 24 e dalle 21 di martedì 24 alle 6 di mercoledì 25, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati delle seguenti strade: via Nicotra, nel tratto compreso tra la scalinata a monte di via Grattoni e via delle Carceri; via Grattoni, per un tratto di 20 metri a nord dell’intersezione con via Nicotra; via delle Carceri, nel tratto compreso tra via Nicotra e piazza Basicò; via Rocca Guelfonia, per un tratto di 25 metri a valle dell’intersezione con via delle Carceri; e via Sant’Eustochia, nel tratto compreso tra le vie Rocca Guelfonia e Monte Vergine. Sempre nelle medesime fasce orarie e relativi giorni, istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, ad esclusione dei residenti e consentendo l’eventuale transito dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze dell’Ordine nelle seguenti vie: Grattoni, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto e via Nicotra; Nicotra, Rocca Guelfonia, delle Carceri e Santa Eustochia.

Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in contrada Mastropavano a Spartà

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in contrada Mastropavano a Spartà, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da lunedì 23 settembre sino al 31 ottobre, dalle ore 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e domenica, vigeranno i divieti di sosta e di transito veicolare e pedonale, nel tratto di strada sito in contrada Mastropavano, a Spartà, della lunghezza di 550 metri circa, che collega contrada Mezzacampa alla S.S. 113.

