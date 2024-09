Il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto e lo scalo di Catania, Caruso: “Messina baricentrica tra Eolie e Taormina”

StrettoWeb

Riflessione attenta ed accurata, quella fatta dall’assessore del comune di Messina, Enzo Caruso: “avete mai fatto caso che Milano dista 1 ora e 30 minuti dall’Aeroporto di Malpensa e 50 minuti da quello di Bergamo Orio al Serio? E adesso proviamo a sovrapporre questa considerazione riferendoci alla distanza di Messina da quello di Catania (1 ora e 40 minuti) e da quello di Reggio (50 minuti)”, spiega Caruso. Da evidenziare che la distanza si accorcerà sempre di più con la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Messina baricentrica

“Quando nel 2022, ragionammo con Federico Basile Sindaco di Messina di inserire nel programma elettorale, relativo al settore turismo, un piano di sviluppo che tenesse conto dell’Aeroporto di Reggio Calabria, qualche detrattore fece più di un sorrisetto: come si poteva pensare di puntare sul “Tito Minniti”, considerato un aeroporto di “serie C”, con un’unica Compagnia di Volo e solo due scali a Roma e Milano? Questo capita quando i visionari sono considerati persone “staccate dalla realtà” e non gente che “guarda oltre”. Oggi, alla luce di ciò che la regione Calabria è riuscita a fare tramite l’accordo con Ryanair, che ha portato sull’aeroporto dello Stretto“Tito Minniti” 8 voli internazionali (Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Bruxelles Charleroi, Francoforte, Londra Stansted, Parigi Beauvais, Marsiglia, Katowice – Polonia) e 4 voli nazionali (Torino, Venezia, Bologna e Milano Malpensa), Messina può diventare un ulteriore attrattore rafforzativo nella scelta della destinazione: Messina, baricentrica tra Eolie e Taormina”, rimarca l’Assessore Enzo Caruso.

Implementare i servizi

“E allora, ecco l’avvio di nuove strategie orientate all’implementazione dei servizi, una tra tutte quello dei collegamenti aeroportuali con la Città dello Stretto, e una nuova visione che deve condurre a presentare Messina, nei circuiti nazionali e internazionali, come una Città dotata di due aeroporti! È indubbio infatti che, tra le prime ricerche che un turista fa, prima di scegliere la meta del suo viaggio, è quella dell’aeroporto più vicino. È risaputo infatti che gli aeroporti, per il ruolo sempre più importante che i collegamenti aerei svolgono nell’interconnessione tra territori, sono considerati strategici per lo sviluppo economico locale, portando rilevanti benefici al settore del turismo, in quanto rappresentano un vantaggio concorrenziale importante per la promozione di un’Area, perché ne incrementano la capacità di competizione e di marketing territoriale”, sottolinea l’Assessore Enzo Caruso.

La strategia

“La strategia di azione va quindi completata con un grande lavoro di promozione che metta il turista nella condizione, conoscendone l’opportunità, di scegliere come meta Messina, ove soggiornare e da cui poter raggiungere le meravigliose località che la nostra Città Metropolitana offre. Quindi, cari concittadini, cari operatori commerciali e del turismo, cominciamo a mettere olio negli ingranaggi della nostra “capacità imprenditoriale” e vediamo di cogliere “l’opportunità” che ci viene offerta sul piatto d’argento. L’Amministrazione farà la sua parte, ma ognuno dovrà fare la propria per promuovere servizi e prodotti”, conclude l’Assessore Enzo Caruso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.