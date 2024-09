Riapertura Curva Sud Granillo, esultano Versace, Castorina e Burrone: “prosegue il nostro impegno in difesa della città”

StrettoWeb

“Grazie ad un lavoro attento e meticoloso posto in essere dai tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune, che hanno seguito in prima persona la vicenda in questi giorni, su impulso dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà è stato dato il via libera per l’apertura della Curva Sud dello Stadio Granillo, che avrà come naturale conseguenza che il settore degli ultras amaranto sarà fruibile per la prima gara casalinga della Reggina 1914 per come stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza in merito all’apertura della Curva Sud dello Stadio Granillo”.

Queste le dichiarazioni del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace – che ha seguito da vicino le attività propedeutiche all’apertura della Curva amaranto – e dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Filippo Burrone ed Antonino Castorina.

“Sullo stadio Granillo – proseguono i consiglieri del Gruppo R.E.D. – in questi anni sono stati fatti importanti investimenti con evidenti migliorie che ne hanno aumentato le condizioni di sicurezza ed il comfort per gli spettatori e nell’idea di creare nell’intera zona un vero e proprio polo sportivo di eccellenza che si completerà con la Piscina Comunale, i cui lavori proseguono spediti, e con i lavori sul Palloncino, che dovranno seguire lo stesso iter temporale per come avvenuto anche per il centro sportivo S’Agata. Proseguirà il nostro impegno in difesa della città e nel proporre soluzioni immediate e pratiche – concludono Versace, Burrone e Castorina – al fine di affrontare le emergenze che vive il nostro territorio”.

