Regionali Umbria, via ufficiale alla campagna elettorale di Proietti

StrettoWeb

“Ci separano 58 giorni dal sogno di realizzare un’Umbria nuova, diversa da ogni passato”, è quanto ha detto la candidata, per il campo largo del centrosinistra, alla presidenza della Regione, Stefania Proietti, prima di salire sul palco di un gremito teatro Lyrick di Assisi, dove oggi pomeriggio ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale.

“Vogliamo – ha aggiunto – un’Umbria in mano alle cittadine e ai cittadini, da oggi vogliamo proporre un’Umbria per e non un’Umbria contro”. “La campagna elettorale deve essere bella, propositiva, di dialettica e di dialogo, ma mai fatta di guerre perché di guerre ne abbiamo già tante”, ha detto ancora Proietti. “Il diritto di ognuno alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, ad avere le necessarie infrastrutture, il diritto all’ambiente, sono i pilastri del nostro programma”, ha sottolineato Proietti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.