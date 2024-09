Regionali Umbria, pronta una lista riformista a sostegno di Proietti

StrettoWeb

I rappresentanti Italia Viva, Più Europa, Socialisti Uniti per l’Umbria, Tempi Nuovi-Popolari Uniti per l’Umbria, Impegno Civile e Perugia Merita, si sono riuniti a Perugia nel tardo pomeriggio di venerdì con l’obiettivo di costruire una lista riformista, popolare, moderata e radicata nei territori a sostegno di Stefania Proietti, candidata presidente per la coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Umbria.

L’incontro si è concluso con la manifesta volontà, condivisa da tutti i presenti – è stato riferito – di aprire il confronto ad altri partiti e movimenti civici, a partire dal partito di Azione e dalle altre forze

