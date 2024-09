Regionali Umbria, Prisco su Bandecchi: “abbiamo allargato la coalizione”

StrettoWeb

“La Lega che esprime la candidatura a presidente di Donatella Tesei, ci chiede, insieme a Forza Italia, di allargare la coalizione in Umbria e non solo“. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco risponde così all’ANSA sull’accordo tra centrodestra e Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa popolare e sindaco di Terni, in vista delle regionali.

“Fermo restando il quadro di alleanze che si profila a livello nazionale – afferma Prisco – noi lavoriamo per confermare il buon governo in Umbria e siamo favorevoli all’allargamento della coalizione se utile a non riconsegnare alla sinistra la regione”.

