Regionali, Schlein: “Proietti persona giusta per dare una svolta all’Umbria”

Il segretario del Pd Elly Schlein è “fiduciosa che Stefania Proietti, candidata presidente della Regione per centrosinistra e civici, sia la persona che serve per dare una svolta. Le persone hanno bisogno di ascolto e di riposte concrete, che si rimetta al centro la cura delle comunità, di opportunità di lavoro per i giovani, una nuova di sviluppo in equilibrio con il pianeta”, ha detto a margine della festa regionale dell’Unità a Umbertide. Con accanto la stessa Proietti e il segretario regionale del Pd Tommaso Bori.

“Sosteniamo con enorme convinzione Stefania Proietti – ha detto Schlein –perché conosciamo la sua storia di grande amministratrice che ha sempre avuto cura delle persone, del loro futuro, di governare bene con un tratto di empatia profonda. E credo che questo serva oggi all’Umbria, una persona in grado di ascoltare e di risolvere i problemi. E’ stato molto bello vedere una coalizione di forze morali, politiche e civiche insieme riuniti nel Patto avanti andare a chiederle di candidarsi e lei che ha generosamente accettato“, conclude il leader Dem.

