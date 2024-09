Regionali, il M5S lancia la campagna elettorale in Umbria

StrettoWeb

Con la garanzia che “indietro non si torna” e con la “speranza di cambiamento” rappresentata dalla candidata presidente della Regione Stefania Proietti, vista come “la migliore interprete di un percorso e di una sintesi di pluralità di anime politiche all’interno della coalizione di centrosinistra”, il Movimento 5 Stelle Umbria ha dato il via alla sua campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

Nel corso di una conferenza stampa nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, i vertici del M5s hanno quindi accompagnato questo inizio con lo slogan “Indietro non si torna” facendo il verso a quello che è stato utilizzato contro l’alleanza di centrosinistra per le elezioni comunali del capoluogo di regione e dove ad essere raffigurati, sopra la scritta, ci sono la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e alcuni assessori della Giunta.

