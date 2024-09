Regionali Liguria, Orlando sicuro: “ce la faremo, vinceremo le elezioni”

StrettoWeb

“Se continueremo ad avere lo spirito di questa sera ce la possiamo fare, anzi, ce la faremo, aiutateci a cancellare la macchia dalla bandiera della Regione Liguria”. Andrea Orlando, candidato dal centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria, ha parlato alla folla di persone che hanno partecipato all’inaugurazione del point in via Scurreria, nel centro storico di Genova.

Orlando ha anche parlato del fatto che se sarà eletto presidente nominerà “un assessore alla Cultura, perché la cultura non può essere una succursale del Turismo”.

