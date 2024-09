Regionali Liguria, tutte le LISTE ed i NOMI dei candidati alternativi al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra

StrettoWeb

Tutto pronto per le elezioni regionali in Liguria. Il prossimo 27 e 28 ottobre i cittadini sono chiamati al rinnovo del consiglio regionale e all’elezione del nuovo Governatore dopo le dimissioni del presidente Toti a seguito di un’inchiesta della magistratura. Oltre a Marco Bucci e Andrea Orlando, a correre per la carica di governatore ci saranno altri candidati alternativi al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra. Sono altri 7 i candidati a presidente della Liguria.

I candidati alternativi a Bucci ed Orlando

Sono 7 i candidati presidente della Liguria alternativi al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra: Nicola Morra per Uniti per la Costituzione, Marco Ferrando per il Partito Comunista dei Lavoratori, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare, Alessandro Rosson per Indipendenza, Maria Antonietta Cella per il Partito Popolare del Nord, Davide Felice per Forza del Popolo, Nicola Rollando con “Per l’alternativa”.

