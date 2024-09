Regionali Liguria, Bucci: “con Orlando lunga e positiva chiacchierata”

StrettoWeb

“Con Orlando abbiamo parlato molto, ma è giusto parlare. Insomma mi ha fatto molto piacere. Gli ho spiegato come vedo io la campagna elettorale e come, secondo me, bisognerebbe essere corretti senza darsi un po’ del delinquente. Ecco, insomma, direi che siamo d’accordo su questo e lui non mi ha dato del delinquente, questo è poco ma sicuro”. Lo ha detto il sindaco di Genova e candidato alle regionali liguri per il centrodestra Marco Bucci dopo l’incontro con l’avversario politico Andrea Orlando alla cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico.

Il sindaco di Genova ha poi scherzato sul futuro: “avrei avuto piacere dirgli che se vinco io viene a fare l’assessore ma non ho esagerato fino a questo punto – ha aggiunto ridendo -. Avrebbe accettato? Non lo so, chiedetelo a lui”. In ultimo Bucci ha parlato di un possibile confronto pubblico. “Faccia a faccia pubblico? Ce ne saranno molti, anche con gli altri candidati perché tutti quanti hanno diritto ad essere presenti”.

