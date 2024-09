Regionali, anche Fiorini e Leonardi candidati presidenti in Umbria

StrettoWeb

Ci sono due nuovi candidati alla presidenza della Regione Umbria. Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria) ha annunciato la sua candidatura durante un sit-in sui problemi della sanità che si è svolto davanti all’ospedale di Perugia. “Alternativa per l’Umbria – ha affermato, fra l’altro Fiorini durante il sit in – si presenterà alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi per offrire una risposta politica indipendente dai soliti partiti, che possa controllare dall’interno del Consiglio regionale la gestione amministrativa delle nostre strutture sanitarie, con l’obiettivo di rendere finalmente efficace ed efficiente la crescita dei servizi santitari della nostra regione”. Potere al Popolo e il Partito Comunista Italiano, insieme ai comitati, agli esponenti della società civile e del sindacalismo di base, hanno a loro volta reso noto in un comunicato che “parteciperanno alle prossime elezioni regionali, presentandosi come una forza innovativa e di rottura con il passato”. La candidata è Marina Leonardi.

I candidati alla presidenza della Regione Umbria sono quindi al momento la governatrice uscente Donatella Tesei (centrodestra), la sindaca di Assisi, Stefania Proietti (centrosinistra), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare), Roberto Fiore (Forza Nuova), Moreno Pasquinelli (Fronte del dissenso), Elia Fiorini (Alternativa per l’Umbria), Francesco Miroballo (Umbria Autonoma) e Martina Leonardi (Pci).

