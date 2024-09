Regionali Emilia Romagna, Serra è il candidato presidente dei Comunisti

StrettoWeb

Federico Serra è il candidato alla guida dell’Emilia-Romagna con una lista che unisce Potere al Popolo, Pci e Rifondazione Comunista. Serra punta soprattutto a “mettere al centro il lavoro, troppo spesso sottopagato, sfruttato e insicuro”.

“Voglio restituire servizi ai cittadini dimenticati nei processi di privatizzazione – dice Serra presentando il suo programma davanti alla Regione in viale Aldo Moro – e dare riscatto a una generazione precaria, che lavora e produce in questa regione ma non riesce più a vivere”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.