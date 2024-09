Regionali Emilia Romagna, De Pascale: “al Premier Meloni è interessato poco l’alluvione”

StrettoWeb

“A Giorgia Meloni dell’alluvione in Emilia-Romagna è interessato poco, l’abbiamo vista con gli stivali nei giorni dell’alluvione, poi non c’è stato più modo di parlare e di confrontarsi. Anche in questi giorni stiamo tornando a chiedere incontri”. Lo ha detto Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato alla presidenza dell’Emilia-Romagna per il centrosinistra, parlando a ‘L’aria che tira’ su La7.

“C’è una gestione burocratica molto complessa – ha detto a proposito dei rimborsi – noi avevamo chiesto una gestione territoriale. Bisogna semplificare e bisogna anche aumentare la cifra per i mobili: non so quanti parlamentari arredino la loro casa con 6mila euro. Io ho fatto una proposta: nominare il prossimo presidente della Regione come commissario, ma vedo proprio che c’è proprio mancanza di rispetto verso questa terra, che è una terra molto orgogliosa”, conclude de Pascale.

