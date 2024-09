Regionali Emilia Romagna, Arianna Meloni pranza con i militanti: “non chiudiamoci nel palazzo”

StrettoWeb

Arianna Meloni è arrivata a Cesenatico per un pranzo elettorale con circa 300 militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia. Nella salone dell’albergo, per l’occasione, anche Elena Ugolini, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Meloni, responsabile del tesseramento e capo segreteria del partito, si è fermata a conversare con i cronisti prima di cominciare a pranzare. “Bello essere qui, stare tra i militanti, parlare con loro, è quello che ho sempre fatto. Non facciamo l’errore di chiuderci nel palazzo“, rimarca Meloni.

