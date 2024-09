Regionali, Bucci: “rivendico il Modello Genova non quello Liguria”

StrettoWeb

“Rivendico il modello Genova, lo abbiamo fatto, lo abbiamo creato, e ho anche ringraziato il presidente Conte per questo, per il modello Liguria non ho fatto nulla, lo faremo noi dopo che vinceremo le elezioni”. Il sindaco di Genova e candidato alle Regionali in Liguria Marco Bucci è intervenuto in consiglio comunale.

Bucci è stato sollecitato da una richiesta di approfondimento presentata da Mattia Crucioli, capogruppo di Uniti per la Costituzione, sul tema del patteggiamento per corruzione e finanziamento illecito da parte dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

