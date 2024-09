Regionali, Ascani: “in Umbria serve voltare pagina”

StrettoWeb

“I dati che fotografano l’economia umbra ci parlano di difficoltà delle aziende, di una crescita che è la metà di quella nazionale e di un orizzonte ancora cupo. Le esportazioni sono diminuite e così anche le vendite, c’è stato un calo della spesa privata per gli investimenti, unico ossigeno sono stati gli stanziamenti del Pnrr. Dinanzi a un quadro del genere spicca l’incapacità della destra di mettere in campo una strategia”, lo afferma in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

“Si naviga a vista. Cosa ha fatto il governo regionale in questi ultimi anni – prosegue Ascani – per il tessuto produttivo? Come ha accompagnato la transizione ambientale e digitale? La risposta è semplice: non ha mosso un dito. Salvo preoccuparsi di trovare soluzioni emergenziali solo in campagna elettorale per racimolare consenso. Abbiamo bisogno di un piano industriale serio e strutturato, di misure mirate per le specificità della regione, di fondi e programmi strategici. Le prossime elezioni sono determinanti per definire il futuro che vogliamo per la regione. È il momento di voltare pagina”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.