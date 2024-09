Reggio Film Fest: masterclass di recitazione, preparazione ai provini e tanto altro | INFO

StrettoWeb

Mentre sale l’attesa per conoscere i nomi degli ospiti che quest’anno sfileranno sul red carpet della XVIII edizione del Reggio FilmFest 2024, sono pronti a partire alcuni altri momenti salienti dell’evento, dalla grande valenza sociale: gli RCFF Lab e le Masterclass dei mestieri del cinema.

RCFF Lab

Da molti anni, ormai, grazie alla collaborazione con Framinia Academy – società con oltre 20 anni di esperienza riconosciuta come punto di riferimento per l’educazione di alta qualità nel settore – il RCFF promuove una serie di eventi formativi dedicati agli addetti ai lavori ma non solo, organizzati dall’Associazione E20 anche attraverso il supporto della Fondazione Calabria Film Commission. Si tratta di eventi per i quali il Festival si distingue non solo per la sua specificità di manifestazione, ormai affermata, sulla magia del cinema, ma anche per il suo impegno sul fronte sociale, appunto, e della formazione di alta qualità.

Workshop e webinar su temi cruciali temi cruciali come la sostenibilità ambientale, la normativa sul tax credit, il rapporto di lavoro, la sicurezza e parità di genere nel cinema si articoleranno in due giornate di lavori, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, presso la Sala Multimediale dell’Hotel “Al Torrione”. Animati da esperti del settore, questi eventi offriranno un’importante occasione di aggiornamento e confronto per professionisti e appassionati.

Nello specifico, nella giornata di Giovedì 12 settembre si terranno:

Nel corso della mattinata, il seminario “Il nuovo decreto Tax Credit 2024 nel Cinema e Audiovisivo”.

Dopo i saluti di apertura di Anton Giulio Grande, Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, il seminario sarà moderato dal Dott. Nicola Nicoletti, CEO di Framinia srl e interverranno Luca Ardenti della Fondazione Calabria Film Commission, Pino Citrigno di Unindustria Calabria Settore Spettacoli e Cinema, Francesco Petrolo, esperto in tax credit, e Fabiana D’Imperio, dottore commercialista specializzata in tax credit e bilancio.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il workshop “Sicurezza sul lavoro nel settore cine-audiovisivo”, moderato dal Dott. Andrea Canali di ANICA. Gli interventi includeranno l’Ing. Francesco Catalano su “Aspetti generali della normativa”, Matteo Frollano su “Obbligo della formazione”, la Dott.ssa Lucrezia Fago su “Obbligo della sorveglianza sanitaria” e Gianluca Santopaolo su “Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione”.

Seguirà, dalle 17.30 alle 18.30, il workshop “Il rapporto di lavoro nel settore cineaudiovisivo”, moderato da Giovanna Suriano, Avvocato Europrogettista. Questo workshop vedrà la partecipazione di Antonio Preteroti, Professore Ordinario e Avvocato, Giampaolo Calabrese della Fondazione Calabria Film Commission e un delegato di Asnac.

Venerdì 13 settembre si svolgeranno altre due sessioni molto significative:

La mattina, il seminario “Sostenibilità ambientale nel settore cine-audiovisivo” sarà moderato dal giornalista Marco Gisotti e includerà interventi di rappresentanti di Italian Film Commission, Esercizi Cinematografici, APA, ANICA, APE, Roberto Corirossi (UIL), Umberto Carretti (CGIL), Nicola Nicoletti (Framinia srl) e Arsenio Lanzara (consulente ambientale per l’audiovisivo).

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, il workshop “La parità di genere nel settore dell’audiovisivo” sarà moderato da Giovanna Suriano, Avvocato Europrogettista, con interventi di Iman Abouabdillah (esperta), della Senatrice Tilde Minasi (Commissione Femminicidio), di delegati di WIFTMI e Telefono Rosa, di Nicola Nicoletti(Framinia srl) e della giornalista esperta in criminologia Fabrizia Rosetta Arcuri.

Le lezioni e i workshop potranno essere seguiti in presenza presso la Sala Multimediale del “Al Torrione” oppure online. Per partecipare, è possibile iscriversi scaricando il QR code sul sito ufficiale del Festival, www.reggiofilmfest.it.

Le masterclass

Accanto agli RCFF LAB, il Reggio FilmFest ha organizzato, durante le giornate centrali del Festival, anche altri momenti particolarmente graditi soprattutto ai giovani appassionati di cinema, che sognano di entrare in questo mondo o vogliono perfezionare le loro abilità e conoscenze: le Masterclass di recitazione, preparazione ai provini e sceneggiatura.

Le Masterclass si terranno mercoledì 11 e giovedì 12 settembre presso la bellissima Villa Genoese Zerbi, all’interno di una ricca programmazione di appuntamenti che animerà lo splendido e storico edificio sito sul lungomare di Reggio Calabria.

Mercoledì 11 settembre:

presso la Sala Libeccio alle 18.30, masterclass di scenografia con Pasquale Tricoci e Roberto Sileo

a seguire, presso la Sala Scirocco alle 19.30, la masterclass di recitazione don Carlo Gallo e Alessio Praticò.

Giovedì 12 settembre:

presso la Sala Libeccio alle 18.30 materclass di preparazione al provino con il Casting Director Roberto Bigherati di RB Casting

Le masterclass sono aperte a chiunque voglia partecipare, ma dati i posti limitati è necessaria la prenotazione al n°333 5279213. Per prendere visione dei curricula di altissimo spessore dei docenti e per ogni altra informazione utile, potrete seguire il sito web e i profili social del Reggio FilmFest:

Instagram: @reggiofilmfest

Facebook: Reggio Film Fest

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.