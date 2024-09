Reggio Film Fest, l’attore Vincent Riotta entusiasta dei reggini: “gente accogliente e posti bellissimi” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ultima giornata per il Reggio Film Fest edizione 2024. Quest’anno, il presidente del concorso sui cortometraggi è il noto attore Vincent Riotta, il quale ha diretto per tre anni la ‘Hollywood Boulevard Acting School’ a Hollywood, Los Angeles, prima di venire in Italia nel 2000. Ha insegnato il suo corso di recitazione a Romae, Palermo, Catania e recentemente a The Nashville Film Institute. Riotta ha recitato, tra i tanti film, nel “Capo dei Capi” nel ruolo di Tommaso Buscetta.

Ai microfoni di StrettoWeb, Vincent Riotta, ha detto: “sono contento di essere qui. Ho girato un film in zona un paio di anni fa ed ho trovato gente disponibile ed accogliente oltre che posti bellissimi. I cortometraggi? Sono sempre più importanti, la gente ha meno pazienza, quindi credo siano il futuro del cinema”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.