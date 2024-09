Reggio Film Fest, Antonio Catania e Milena Miconi presentano “30 anni di meno” | INTERVISTE

StrettoWeb

Ultimo giorno di Reggio Film Fest in riva allo Stretto con ospiti di spicco, tra attori e registi, che hanno arricchito la tradizionale e storica rassegna cinematografica. Da evidenziare che l’ultima serata è stata spostata al Cinema Aurora a causa del maltempo. Questa sera, alle ore 21:30, sarà presentato il film “30 anni di meno”, film diretto da Mauro Graiani, che ha come protagonisti tre sessantenni ricoverati in una clinica.

Catania: “ho vissuto qui a Reggio, ho tanti ricordi”

Uno dei protagonisti del film è Antonio Catania, attore di spicco del panorama italiano, che ha vissuto a Reggio Calabria per 8 anni: “sono stati anni molto belli, ho tanti ricordi. 30 anni di meno? E’ una commedia interessante con vari attori come Milena Miconi, Nino Frassica, Massimo Ghini. Progetti futuri? Mi vedrete protagonista in vari film e non solo”.

Milena Miconi: “è un piacere essere qui”

“E’ un grande piacere essere qui, è sempre un’emozione. In 30 anni di meno faccio il ruolo del medico. Mi sono divertiva tanto a girare questo film con grandi artisti del cinema italiano”, è il commento di Milena Miconi ai microfoni di StrettoWeb.

