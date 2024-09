Reggio Calabria, “viaggio” al Lido Comunale: non è tutto oro quello che luccica | FOTO

StrettoWeb

E pensare che l’impatto, arrivando, è anche bello. Certo, bisogna superare il degrado della Torre Nervi – oltre un anno dopo il sequestro della “Luna Ribelle” e le promesse su un bando immediato che non c’è mai stato – e anche quel telone orrendamente brutto, strappato e trasandato, ma poi, arrivati in spiaggia, la parte rinnovata si presta a uno scenario interessante. Non è però tutto oro quello che luccica. Il riferimento è al Lido Comunale di Reggio Calabria, alla zona riqualificata e già assegnata in gestione a un privato, un noto imprenditore della città.

L’assegnazione è avvenuta a inizio agosto, sarà fino a fine ottobre, e riguarda le cabine rimesse a nuovo, i bagni, un chioschetto per le bevande e sdraio e ombrelloni per l’area della spiaggia adiacente. Qualche settimana dopo l’inizio delle attività, in una recente Commissione, sono state messe in evidenza alcune problematiche delle zone assegnate, riguardanti soprattutto l’abitabilità delle cabine e dei bagni.

Le problematiche

StrettoWeb è così andata a fare un salto nell’area del nuovo Lido Comunale, per verificare di persona le condizioni. Che, purtroppo, non sono propriamente come ci si poteva immaginare, quantomeno in seguito a quel bel primo impatto. I motivi? La gallery a corredo è abbastanza eloquente: tubi che fuoriescono dal terreno, calcinacci sotto la nuova pedana, buchi nel terreno pericolosissimi, teloni che coprono l’immondizia dovuta ai materiali utilizzati durante il cantiere, ma anche e soprattutto quella mancata abitabilità degli interni. Nei bagni, ad esempio, alcuni lavori non sono stati completati: tubi ancora in bella vista, lampadine “penzolanti”, cassettine degli interruttori assenti e rattoppati alla bene in meglio.

Senza dimenticare la continua – cronica – presenza di degrado intorno all’area, soprattutto di notte. E ci riferiamo a prostituzione, spaccio, zone interne utilizzate per dormire da parte dei senzatetto. Insomma, quanto sollevato in Commissione è purtroppo riscontrabile con mano arrivando sul posto. Ci chiediamo, a questo punto, che fretta c’era – da parte dell’Amministrazione Comunale – ad assegnare con questa rapidità e superficialità il bene a un privato. Non è da escludere che quest’ultimo non abbia chiesto spiegazioni e sollecitazioni in merito. Quel che è certo è che i lavori non sono terminati e – per rendere davvero efficiente un simbolo della Reggio bene degli anni ’60 – serve fare ancora molto di più. A volte, purtroppo, dirette Facebook e tagli dei nastri nascondono soltanto una superficialità mascherata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.