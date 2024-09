Reggio Calabria, spettacolo teatrale sui temi di accoglienza e pace tra i popoli | DATA e LUOGO

StrettoWeb

Si terrà domenica 22 settembre, alle ore 20.00, presso il Centro Polivalente “I SEND Campus” in Via Vallone Croce 27 in località San Cristoforo di Reggio Calabria, la rappresentazione teatrale “Dov’è Amir? Tra buonismi e ipocrisia”, spettacolo di e con Salvatore Cosentino con la partecipazione e la collaborazione ai testi di Pierina Laganà. Lo spettacolo vuole essere un riflessione su valori universali come il tema dell’accoglienza, dell’incontro e della pace tra i popoli.

La storia

Un immigrato che vende merce varia sulle nostre spiagge – ma ciononostante, è un intellettuale ricco di spirito e cultura – e una poliedrica donna italiana si incontrano in scena e dialogano su temi epocali come uguaglianza, democrazia, libertà, razzismo e giustizia. Il tutto all’insegna del valore dell’Uomo, al di là dei meridiani, dei paralleli e del colore della pelle.

Nella parte del venditore, Salvatore Cosentino (sostituito Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce; critico letterario; autore teatrale) e Piera Laganà (funzionaria del Ministero della giustizia, pittrice e attrice). Cosentino farà poi tra un dialogo e l’altro, nel momento più significativo degli stessi, 4 intermezzi ironici e critici, al termine dei quali canterà altrettante canzoni.

Un Uomo, una Donna, due Operatori del Diritto portano in scena la testimonianza di chi coltiva fortemente il senso della giurisdizione e crede che il linguaggio artistico possa far riflettere su temi essenziali creando cambiamenti, nella convinzione che la legalità si faccia non solo con le leggi, con i codici, ma anche con l’educazione al Bello, all’Arte e con la diffusione della conoscenza attraverso il linguaggio teatrale.

