Reggio Calabria, i sindacati: “i dipendenti del GOM meritano un atteggiamento serio e coerente, ecco cosa è successo”

“FP CGIL, UIL FPL e FIALS, intendono fare chiarezza sui fatti accaduti in data 05 settembre, in merito alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria) del GOM di Reggio Calabria. Nello specifico veniamo a conoscenza che un gruppo di RSU, in data 27 agosto, si riunisce “spontaneamente” e quindi senza i crismi dell’ufficialità, ovvero, non convocata dal coordinatore RSU regolarmente eletto, quindi si procede alla sfiducia del Coordinatore stesso, lì presente, che a sua volta vota per sfiduciarsi, già questo, di per sé, basterebbe“. E’ quanto affermano in una nota Francesco Callea, Salvatore Enrico Marte e Bruno Ferraro.

“Buffa dinamica”

“Aldilà dell’incomprensibile e quasi buffa dinamica, contestiamo fermamente la legittimità dell’atto prodotto nell’ incontro, da loro stessi definito Spontaneo, visto che risulta privo di ogni forma di ufficialità. Come se non bastasse, successivamente all’ incontro, un RSU, senza incarico alcuno, invia a mezzo posta certificata una convocazione rivolta ad ogni RSU eletto, indicendo una riunione in data 06 settembre. Ricordiamo a Tutti gli RSU che solo un’assemblea RSU, nella sua interezza e regolarmente convocata, potrebbe produrre atti simili a quelli sopracitati. Ovviamente procederemo all’ individuazione dei soggetti e delle relative responsabilità. Soggetti che si sono fatti carico di questo indecoroso comportamento nei confronti sia della restante parte di consiglieri RSU sia dei dipendenti tutti, sia dell’Azienda con la quale sono chiamati a confrontarsi“, prosegue la nota.

“Gli atti sono nulli”

“Invitiamo, non senza rammarico, il Coordinatore RSU Paolo Romeo sfiduciatosi personalmente, per sua fortuna in una riunione non ufficialmente convocata a prendere atto di quanto paradossale sia diventata ormai la sua permanenza nel ruolo di RSU ed a dimettersi da ogni ruolo. Nel cercare di comprendere quanto possa essere stato difficile sottoscrivere di non aver fiducia in sé stessi, come pochi giorni fa è accaduto a Lei, chiediamo un gesto di rispetto nei confronti di chi La ha erroneamente sostenuta in precedenza.

Si invita la Direzione di codesta Azienda ad intervenire ed a ritenere nulli gli atti prodotti da questa presunta maggioranza e di verificarne le responsabilità. Esprimiamo ulteriore perplessità rispetto a quanto si legge in un comunicato stampa in cui si scrive che fino ad oggi l’attuale maggioranza RSU e le sigle sindacali CGIL, UIL e FIALS, non siano stati capaci di portare a termine le contrattazioni su Incarichi e DEP (ex fasce)“, spiega la nota.

“Accordo sottoscritto nel 2023”

“Ricordiamo a tutti che l’accordo è sottoscritto dal novembre 2023, dalle scriventi OOSS e dalla legittima maggioranza RSU, con atti pubblici e formali controfirmati da sostituto legittimato dallo stesso (Ex) Coordinatore RSU Romeo, il quale sulla propria pagina Facebook commentava entusiasta: “Solo con costanza ed impegno gli obbiettivi si raggiungono…Non si molla mai”. Ricordiamo, altresì, che tale accordo è stato siglato nella totale assenza di CISL E NURSIND. Si invitano i dipendenti tutti a prenderne visione, qualora ve ne fosse bisogno. Ci saremmo aspettati un lungo periodo di silenzio e di riflessione da parte di chi ha giocato male le proprie carte a discapito dei dipendenti, come sta accadendo per le vertenze relative ai Buoni Pasto che hanno ottenuto due soli obiettivi: foraggiare studi legali e portare la Direzione strategica del GOM ad intervenire per introdurre la mensa aziendale (ciao ciao buono pasto)”, sottolinea la nota.

“Ha suscitato ilarità al proposta sui parcheggi”

“Ha suscitato ilarità la proposta che avete formalizzato per i parcheggi che prevedeva un abbonamento a pagamento per avere 100 posti nell’ area interna che erano già previsti dal capitolato anche se, ad oggi, sono aree cantierizzate). Ancora, notevoli perplessità sono sorte quando siamo venuti a conoscenza che secondo vostro permetteteci, “quantomeno discutibile”, calcolo per il quale la legge prevedeva la presenza minima di almeno 15 infermieri a turno, in Pronto Soccorso.

Ed, infine, più di qualche dubbio ci è venuto quando, nel chiedere di affrontare la contrattazione per gli incarichi volevate partire dall’ area di elevata qualificazione (per garantire chi…),quando la stessa non era prevista dal fabbisogno“, rimarca la nota.

“Continuate a farci sorridere”

“Grazie perché continuate a farci sorridere anche con questa ultima invenzione che vede un coordinatore sfiduciare sè stesso (prima o poi nella storia sarebbe dovuto succedere anche questo). Siamo certi che il nuovo “sedicente” coordinamento (dove il Romeo non è presente neanche tra i membri del direttivo) saprà impegnarsi con determinazione, oltreché per i problemi del personale, anche per ridurre al minimo le liste di attesa, come ad esempio nel settore della radiodiagnostica. Sarà senza dubbio vigile su eventuali irregolarità, come il lavoro nero che, ipoteticamente, potrebbe verificarsi nei laboratori di analisi privati, da parte di dipendenti pubblici e tanto altro stanti le premesse. I dipendenti del GOM meritano un atteggiamento serio e coerente per vedere soddisfatte le proprie rivendicazioni, stante gli sforzi notevolissimi a cui si sottopongono giornalmente per mandare avanti ciò che rimane della “sanità pubblica” e non indegni giochi di potere tesi a soddisfare biechi interessi personali”, conclude la nota.

