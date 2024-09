Reggio Calabria senz’acqua, in alcune aree tornano le turnazioni: le aree interessate

StrettoWeb

Reggio Calabria continua ad avere a che fare con la carenza idrica. Per tuta l’estate, problemi un po’ ovunque tra la zona nord, quella sud e il centro storico. E se la scarsa pioggia nei mesi scorsi non ha aiutato, non mancano gli atavici problemi come perdite sparse o continui guasti a una condotta ormai obsoleta. Questo cosa significa? Autobotti continuamente in giro in città, per rifornire le cisterne delle abitazioni, e tecnici della Sorical sempre a lavoro.

Un nuovo aggiornamento della stessa società arriva per la zona sud, nell’area della vallata del torrente Valanidi. “A seguito della carenza idrica come da (DPGR n. 40 del 26 luglio 2024) e del continuo abbassamento delle falde, per garantire il servizio nelle zone sotto indicate, l’erogazione sarà garantita nelle zone di: Paterriti; Padella; Amendola; Cavallaro; Catania, pertanto ci saranno dei disservizi nelle zone di: Oliveto; Cilea; Ciosso; Rosario Valanidi fraz. Candico; Immacolata; Martellio; Casale; S. Nicola; Velenata; Gumeno; Arcoleo”, fino alle 19.30 di oggi, martedì 10 settembre.

“I tecnici della Sorical stanno lavorando per trovare una soluzione alla problematica riscontrata. Sarà possibile contattare il numero verde 800.069.129 per un eventuale richiesta del servizio autobotte“.

