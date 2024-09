Reggio Calabria: scuole inagibili. Ripepi: “dall’amministrazione comunale auspico trasparenza e chiarezza”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, informa la cittadinanza e la stampa che domani, 05 settembre 2024, si terrà una seduta della Commissione Controllo e Garanzia presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio. La prima convocazione è fissata per le ore 8:00 e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda convocazione avrà luogo alle ore 9:00.

L’incontro avrà come oggetto di discussione l’emergenza riguardante l’inagibilità di diverse scuole sul territorio di Reggio Calabria. Durante la seduta, saranno auditi il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Anna Briante, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Franco Costantino e la Dirigente all’Istruzione Dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti.

Il Presidente Ripepi ha, dunque, chiamato l’Amministrazione Comunale a fornire spiegazioni dettagliate a seguito dell’inibizione all’accesso di vari plessi scolastici, tra cui: la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” in Via Figurella 27 a Catona e il relativo distaccamento in Via Nazionale Catona, l’Istituto Secondario di I grado “Klearcos” in Via Baglio Giunta Archi Cep, la Scuola Primaria “Melissari” in Via Tre Mulini 23, la Scuola Primaria “Galluppi” in Via Botteghelle 1, la Scuola Secondaria di I grado “Vitrioli”, la Scuola Primaria “Frangipane” (edificio nord), il “Pythagoras” e infine la Scuola Primaria di Condera.

“Il Sindaco, gli Assessori competenti e la Dirigente all’Istruzione dovranno chiarire il percorso amministrativo e tecnico che ha portato alla chiusura di questi plessi e indicare le soluzioni che intendono adottare per risolvere l’urgenza prima dell’inizio dell’anno scolastico, garantendo la sicurezza dei nostri giovani concittadini che rischiano di essere collocati in strutture ancora più vecchie, fatiscenti e non agibili. “ – ha affermato Massimo Ripepi – “Vista l’importanza dell’ordine del giorno, auspico una partecipazione numerosa della stampa, degli operatori scolastici, dei genitori e dei cittadini alla seduta della Commissione, affinché possano ascoltare di persona le determinazioni dell’Amministrazione.”

“Spero che, questa volta, coloro che sono stati convocati per essere auditi, non abbiano impegni improrogabili tra le ore 8:00 e le 10:00 di domani mattina.” – ha puntualizzato Ripepi – “Preciso che la Commissione rappresenta una propaggine del Consiglio Comunale, il ‘Senato’ della città, e che solo chiamate urgenti, di personaggi del calibro del Presidente della Repubblica o del Primo Ministro potrebbero giustificarne l’assenza.”

“Domani, trasparenza, chiarezza e responsabilità dovranno essere i principi guida per risolvere efficacemente e immediatamente un problema che rischia di compromettere il diritto allo studio dei nostri giovani concittadini”, ha concluso Massimo Ripepi.

