Reggio Calabria, riprende la stagione musicale di A.Gi.Mus.: il programma

Dopo lo straordinario successo ottenuto presso il Foyer del Teatro Comunale F. Cilea, con l’evento “Il Poeta del Lago”, presentato in omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte, l’A.Gi.Mus. Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, presieduta dal M°Alessandro Bagnato e con la direzione artistica del M° Claudio Bagnato, riprende la stagione musicale 2024 con l’iniziativa culturale “La Musica al Centro”, giunta alla 6ª edizione.

Il prossimo concerto si terrà domenica 22 alle 19:30 presso la Basilica Cattedrale Maria SS. Assunta della città in onore della Madonna della Consolazione, giunta sabato scorso in Duomo, grazie alla collaborazione con il Parroco don Demetrio Sarica e ospiterà la 4^ edizione del concerto per organo e canto dal titolo “Tra Terra e Cielo”. Per l’occasione si esibiranno artisti di prim’ordine che rappresentano un vanto per il nostro territorio quali le soprano Emanuela Zucchi e Francesca Crea, accompagnate dagli organisti Filippo Diano e Roberta Sainato.

Per l’occasione sarà eseguito un ricco e variegato programma con brani di musica sacra di J.S. Bach, H. Purcell, P.Rombi, W.A. Mozart, A. Guilmant, F. MendelssohnJ. Alain, e C. Gounod. Così come insegnava Sant’Agostino “il cantare è proprio di chi ama” (Sermo 336, 1: PL 38, 1472) e chi canta prega due volte. E’ proprio vero: cantare è un atto d’amore, e facendolo preghiamo con le parole e con la musica, con il cuore e con la voce, con la devozione e con l’arte. Un programma, quindi, che, nello spirito dell’Associazione Giovanile Musicale di Reggio Calabria. tende anche a mettere in luce, in un insieme di elementi, i giovani talenti emergenti, ma già affermati, del nostro territorio, proprio attraverso esibizioni che sapranno certamente rendere emozionante omaggio e venerazione alla co-patrona della nostra città.. Il programma “La Musica a Centro” proseguirà con gli altri eventi del nutrito, ricco e variegato cartellone organizzato dall’A.Gi.Mus.

Il programma

Di seguito le date e gli eventi in programma:

il 30 settembre alle ore 18:30 – presso l’Hotel Excelsior – sarà la volta di “Tea for two”, con la soprano Eva Polimeni e il chitarrista Claudio Bagnato;

il 19 ottobre presso il Foyer del Teatro Conunale F. Cilea di Reggio Calabria l’evento di musica contemporanea “Risonanze”, omaggio a Luigi Nono nel centenario della nascita, con l’esibizione dell’Ensemble Orchestra Reggina;

il I° novembre alle 0re 18:00 – presso l’ex Convento dei PP. Domenicani di San Giorgio Morgeto, si terrà la 5^ edizione del concerto “In Memoria…..Una voce per Giorgio; quest’ultimo è certamente quello più significativo, anche per le finalità socio-culturali che si propone, (che nella passate edizioni ha visto anche la presenza della Tgr RAI Calabria), si terrà appunto presso l’ex Convento dei PP. Domenicani di San Giorgio Morgeto, comune caro al musicista e bibliotecario del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli Francesco Florimo e luogo dove nel 1583 all’età di 15 anni prese i voti il grande filosofo, teologo e poeta Giovanni Domenico Campanella, al secolo Tommaso Campanella. L’evento, sarà presentato, in particolare, per ricordare il ventisettenne Giorgio Fazari tragicamente e prematuramente scomparso nel luglio 2019 a causa di un gravissimo incidente stradale. L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia del giovane sangiorgese, che è dedicata a tutte le vittime della strada e che racchiude in sé anche un forte ’aspetto socio-educativo, ha visto nelle scorse edizioni la prestigiosa presenza, tra le altre, dell’atleta paralimpica e campionessa italiana di nuoto Aurora Esabotini e, ancor prima, della taurianovese Enza Petrilli (anche lei vittima di un incidente stradale), medaglia d’argento nel tiro con l’arco alle di Tokyo e pluricampionessa del mondo (3 ori ai campionati mondiali Paralimpici Outdoor di Dubaii), nonché di altri graditi ospiti, tra i quali Fabio e Francesco Florimo, eredi del M° Florimo.

Per finire il 15 dicembre alle ore 18:00 – sempre presso la Basilica Cattedrale Maria SS. Assunta di Reggio Calabria – la III^ Rassegna di composizioni ed elaborazioni di canto tradizionali sul Natale in dialetto calabrese, “Che dduci stu Figghjiu”, direttore Claudio Bagnato..

Un cartellone, com’è possibile notare, che prevede diversi e variegati eventi, quello messo in piedi dalla sezione reggina dell’A.Gi.Mus., grazie all’instancabile impegno del presidente M° Alessandro Bagnato e del direttore artistico M° Claudio Bagnato, che annovera, artisti e gruppi di primordine. Un programma, quindi, che tende anche a mettere in luce, in un insieme di elementi, i giovani talenti emergenti del nostro territorio, con affermati professionisti, proprio attraverso esibizioni che sapranno certamente allietare il pubblico presente facendolo godere di qualche ora di bella musica e serena spensieratezza.

