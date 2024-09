Reggio Calabria, riaperta a senso unico alternato la statale 18 | INFO

StrettoWeb

Dopo avere eseguito i primi interventi di messa in sicurezza del versante di monte, Anas ha riaperto al traffico, a senso unico alternato, la SS 18 “Tirrena Inferiore” interessata il 30 agosto da un’ importante franoso al km 515,100 a Scilla, in Provincia di Reggio Calabria.

In questa prima fase, la riapertura a senso unico alternato regolato da impianto semaforico avverrà ogni giorno esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 7:00 del giorno successivo, con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso nel tratto tra il km 515,800 e il km 515,400.

Fino a giovedì 26 settembre, infatti, per consentire il prosieguo dei lavori di consolidamento definitivo del costone, tutt’ora in corso, il medesimo tratto della SS 18 tra il km 515,800 e il km 515,400 sarà interdetto a tutti i veicoli ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 15:00, ad esclusione dei giorni festivi, con transito consentito ai soli residenti nei tratti compresi tra il km 513,400 e il km 514, 800 e tra il km 515,400 e il km 517,000. Durante la chiusura, il traffico verrà deviato lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ e lungo la viabilità locale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.