Reggio Calabria, quasi finita la nuova piazza De Nava: a ottobre l’inaugurazione | FOTOGALLERY

La nuova piazza De Nava di Reggio Calabria è quasi pronta. I lavori si sarebbero dovuti concludere l’11 settembre, ma ci sono stati ritardi nelle consegne dei materiali e quindi il completamento dell’opera è slittato di qualche settimana. Tempistiche comunque molto rapide per la tradizione delle opere pubbliche reggine. In ogni caso non si trattava di un intervento particolarmente impegnativo.

La nuova piazza è già visibile transitando nell’area, sul marciapiede del Museo e nelle traverse intorno all’agorà, e alimenta il dibattito viste le numerose controversie che erano nate sulle volontà popolari molto diffuse di preservare l’identità storica della vecchia piazza, ormai perduta.

Adesso la nuova è quasi pronta: manca solo l’installazione degli alberi e del verde. Con ogni probabilità, l’opera verrà inaugurata a ottobre e darà nuova vita al Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace e tanti preziosi reperti storici e archeologici. L’attesa, in città, è grande.

