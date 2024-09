Reggio Calabria in festa per la Madonna della Consolazione: le FOTO della processione per le vie del centro

StrettoWeb

E’ rientrata al Duomo di Reggio Calabria la Sacra Effige della Madonna della Consolazione, trainata dai portatori con la solita corsa nella piazza antistante il Duomo illuminato a festa. La processione, come al solito, è stata particolarmente partecipata ed emozionante con tanti fedeli provenienti in città da tutto la città metropolitana e non solo. Presenti all’evento religioso le massime istituzioni civili, politiche ed ecclesiastiche.

In Duomo questa mattina si è svolta la tradizionale offerta del Cero Votivo da parte dell’amministrazione comunale e la liturgica pontificale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone.

